Turismo, Blady e Roversi protagonisti web serie su Vda

Italia Slow Tour fa tappa in Valle d'Aosta: un viaggio in sei puntate con Syusy Blady e Patrizio Roversi - già protagonisti di Turisti per caso - alla scoperta di questo territorio alpino. Si tratta di una web serie, pubblicata nella web tv di Italia Slow Tour e sottotitolata in inglese per la piattaforma internazionale (condivisa anche sul sito di Turisti per Caso).

Syusy Blady seguirà un itinerario di natura storico-archeologica: la Valle d'Aosta dal Neolitico alla contemporaneità, fra storia, storie e mito. Patrizio Roversi racconterà un percorso parallelo legato all'agricoltura e ai prodotti tipici che definiscono il paesaggio e l'identità.

Il primo episodio è dedicato al quinto anniversario dell'Area Megalitica di Saint Martin de Corléans, ad Aosta.