Refurtiva nascosta in passeggino figlia, arrestata coppia

Per furto aggravato i carabinieri di Aosta hanno arrestato A.A., di 34 anni, e J.C., di 32 anni, residenti in un comune della cintura del capoluogo regionale: sono stati sorpresi a rubare merce "non di prima necessità" all'interno dell'Ipermercato "Carrefour" di Pollein. La refurtiva era nascosta nel passeggino della figlia ed è stata scoperta durante un controllo. L'arresto è stato convalidato.

L''uomo risulta essere sottoposto a Sorveglianza Speciale per i suoi precedenti penali. Lui e la compagna verranno processati con rito alternativo il 6 luglio.