Covid: dopo 261 giorni in Vda nessun nuovo caso positivo

Nessun nuovo caso positivo al Covid-19 è stato registrato nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta. Il dato è stato confermato da Luca Montagnani, responsabile sanitario dell'Unità di crisi per l'emergenza coronavirus nelle regione alpina. Non accadeva dal 3 ottobre scorso - ovvero da 261 giorni - che non venisse registrato alcun nuovo contagiato. Gli attuali 'positivi' sono una cinquantina.

In Valle d'Aosta finora ci sono stati 472 morti (236 uomini e 236 donna) per il Covid-19 con un'età media di 83,5 anni.

Le persone sottoposte a tampone nelle ultime 24 ore sono state 36. I guariti sono 5, mentre il numero di contagiati attuali scende a 52 (cinque in meno di ieri). Restano tre i ricoverati all'ospedale Parini (nessuno in terapia intensiva).