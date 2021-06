Ciclismo: tornano a Pila i campionati europei giovanili Mtb

(ANSA) - GRESSAN, 15 GIU - Dal 28 giugno al 3 luglio la località di Pila (Gressan) torna ad ospitare i Campionati europei giovanili di mountain bike dopo l'annullamento dell'edizione 2020 a causa del Covid. In gara ci saranno circa 500 atleti, delle categorie Under 15 e Under 17 (Esordienti e Allievi), provenienti da 30 nazioni, che si contenderanno il titolo di campione continentale di cross country.

Madrina della manifestazione sarà la campionessa olimpica Paola Pezzo. In programma gare individuali e staffette.

"I campionati europei giovanili di cross country - ha commentato il sindaco di Gressan, Michel Martinet - sono una vetrina non indifferente per Pila, che oggi è conosciuta in tutta Europa non solo per le sue pista da sci ma anche per i percorsi di mountain bike". (ANSA).