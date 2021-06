Covid, incidenza in Vda scesa a 31 casi su 100 mila abitanti

L'incidenza settimanale di contagi è scesa in Valle d'Aosta a 31 nuovi casi su 100 mila abitanti nel periodo 4-10 giugno (la media nazionale è di 25). Per il passaggio in zona bianca sono necessarie tre settimane consecutive con un dato inferiore ai 50 casi di Covid-19. Nei sette giorni precedenti l'incidenza era a quota 56, quindi mantenendola sotto quota 50 l'ingresso nella fascia con meno restrizioni potrebbe avvenire dal 28 giugno.

Nella regione alpina è in calo rispetto alla settimana precedente anche l'indice Rt, da 0,8 a 0,78. Resta 'bassa' la classificazione complessiva di rischio.

I dati emergono dall'ultimo monitoraggio settimanale del Ministero della Salute-Iss sull'andamento dell'epidemia.