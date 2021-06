Squilli di musica, 12 concerti sul territorio

Dodici concerti in altrettanti comuni valdostani per la prima edizione di 'Squilli di musica', rassegna promossa dall'assessorato regionale a cultura e turismo in collaborazione con il Celva. Le esibizioni sono in programma domenica 20 giugno, in diversi orari.

Il cartellone: duo L'ottava nota con Sandra Balducci e Leonardo Nicassio alle 18 in piazza Emanuele II a Pré Saint Didier; duo Denfert con Luca Moccia e Elisabetta Padrin alle 17 in frazione La cure di Saint-Nicolas; Patrick Mittiga & The swing crew alle 11 in piazza Chanoux a Cogne; Arcova vocal ensemble alle 17 all'area verde di Charvensod; duo Gilbert e Joel Imperial alle 11 nella chiesa parrocchiale di Saint-Rhemy-En-Bosses; Pol en Tino band alle 17 nel salone polivalente di Oyace; Selene Framarin e compagnia Atelier Mamot alle 18 in piazza Fillietroz a Nus; Quartetto Lys con Corinne Curtaz, Daniel Curtaz, Jorg Winkler e Rebecca Woolcock alle 16 in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ad Antey; David Cerquetti alle 11 al laghetto di Brusson; Mamima Swan 2.0 alle 16 all'Espace loisir di Arnad; Ranzie Mensah e Alfredo Matera alle 16 in piazza Tache di Gressoney La Trinité; Associazione culturale Controvento alle 20 all'Espace de la rencontre di Pont-Saint-Martin.

"E' importante la valorizzazione dei territori - ha detto Ronny Borbey, responsabile cultura del Celva - è la Valle d'Aosta che suona e che fa musica. In futuro speriamo che l'iniziativa sia estesa ad altri comuni, anche quelli meno conosciuti".

L'assessore regionale al turismo e cultura, Jean-pierre Guichardaz, ha aggiunto: "L'attenzione al settore della musica ci ha spinto a valorizzarla anche come traino turistico. La Festa della Musica, che si celebra il 21 giugno, è stato il pretesto per questa rassegna che vuol rappresentare una sorta di rinascita, di rilancio, attraverso il contributo di artisti locali".