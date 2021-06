Cinema: nominata giuria Cervino cinemountain film festival

La giovane sceneggiatrice, artista visiva e regista Irene Dionisio, il vicedirettore di Rai Due Paolo Corsini, e il giornalista Benti Banach: sono i membri della giuria internazionale di esperti quelli che sceglierà i vincitori del Cervino CineMountain 2021, la 24/a edizione del festival del cinema di montagna più alto d'Europa in programma a Cervinia e Valtournenche dal 31 luglio al 7 agosto.

A loro spetterà il compito di assegnare l'Oscar del cinema di montagna, il Grand Prix des Festivals - Conseil de la Vallée, selezionato tra i film vincitori dei più importanti festival internazionali di categoria appartenenti al circuito dell'International Alliance for Mountain Film, e gli altri premi delle varie categorie in Concorso.

Il tema scelto quest'anno è "il tempo vissuto in montagna" ovvero "quell'altalena continua e infinita nel suo moto, nel suo dilatarsi e restringersi in un concentrato di ritmi contrastanti e a volte inconciliabili, spesso espressione di stati d'animo o di personalità, che rivivono nel proprio singolare modo di approcciarsi ed esperire la montagna".