Uv: Follien, importante stretto lavoro tra autonomisti

Riguardo a un percorso comune con le altre forze autonomiste "credo che il cammino sia da costruire, fino ad oggi non abbiamo fatto incontri su queste questioni, né formali né informali. Credo sia importante un lavoro sempre più stretto tra i gruppi autonomisti in Consiglio Valle e i movimenti autonomisti". Lo ha detto David Follien, ex presidente reggente dell'Union valdotaine, durante il congresso del movimento a Pont-Saint-Martin.

"Nome e simbolo dell'Uv - ha aggiunto - non sono in discussione, non ho sentito nessuno metterli in discussione, anche perché non saremmo assolutamente d'accordo. Ma dobbiamo considerare" un percorso "comune, condiviso, che non deve partire dal palazzo, ma dalle persone, dai nostri aderenti, dalle sezioni". In questo momento "dobbiamo cercare di fare una politica che metta insieme e che non cerchi le divisioni".