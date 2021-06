Regione: Stella alpina, risolvere presto crisi politica

Riguardo alla crisi politica regionale il coordinamento del movimento Stella alpina esprime "l'auspicio che questa situazione si risolva nel più breve tempo possibile e che il governo regionale, quindi, continui nella sua incisiva azione di gestione di questo momento durissimo per la Valle d'Aosta, approvando, quanto prima, il prossimo disegno di legge a sostegno del tessuto sociale ed economico valdostano".

Il coordinamento si è riunito venerdì 4 giugno: ha approvato il bilancio 2020 e ha deliberato inoltre, si legge in una nota, "una serie di scelte organizzative che permetteranno al movimento di giungere alla sua fase congressuale prevista per l'autunno".