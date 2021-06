Pari opportunità: Costruire cambiamento, nuovo progetto Dora

Costruire il cambiamento è il titolo del nuovo progetto dell'associazione Dora - Donne in Valle d'Aosta, in partenariato con Arcigay-Queer VdA. L'obiettivo, appunto, è "cambiare una certa visione del mondo, promuovendo il superamento delle disuguaglianze e la valorizzazione delle differenze e lottando contro gli stereotipi di genere per arrivare ad avere reali pari opportunità".

"Si tratta di un percorso non semplice e graduale - si legge in una nota - in cui la formazione, l'informazione e l'arte rappresentano degli strumenti fondamentali finalizzati alla sensibilizzazione su queste tematiche".

In dettaglio fino a marzo 2022 Dora curerà due rubriche di approfondimenti e riflessioni sulle pari opportunità, le discriminazioni e gli stereotipi su due mezzi di informazione valdostani: 'Dorafa' mensilmente sulle pagine del quotidiano online AostaSera.it e 'Dora in avanti' settimanalmente su Radio Proposta in Blu. Inoltre da luglio ad ottobre, concerti e spettacoli teatrali in Cittadella dei Giovani saranno un'occasione di sensibilizzazione su vari temi. Infine, sono previsti due percorsi formativi online: il primo sarà dedicato al terzo settore ed avrà come tema il bilancio di genere e partecipato; il secondo sarà aperto al personale docente ed educativo e sarà incentrato sul come combattere la formazione degli stereotipi di genere tra i giovani.