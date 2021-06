Vaccini: 5 e 6 giugno ad Aosta sessioni rivolte a maturandi

Nell'ambito della campagna vaccinale contro il Covid-19 in Valle d'Aosta, sabato 5 e domenica 6 giugno sono previste due sessioni vaccinali riservate ai giovani "maturandi", per complessivi 720 posti con il vaccino Janssen (Johnson&Johnson). Lo comunica l'Usl della Valle d'Aosta precisando che le vaccinazioni saranno effettuate nel centro vaccinale di Aosta-Palaindoor, dalle 8,10 alle 14,10.

"Per essere vaccinati - è spiegato in una nota - occorre accedere al Portale telematico dedicato alle prenotazioni (openday.ausl.vda.it). L'accesso sarà possibile da venerdì 4 giugno, a partire dalle 14. Il portale sarà attivo fino all'esaurimento dei posti disponibili". I vaccinati (anche solo con prima dose) e chi si è già prenotato per gli Open Day Astra non potranno partecipare alle sessioni vaccinali del 5 e 6 giugno.

L'Usl prevede, inoltre, la realizzazione di un Open Day con il vaccino Janssen aperto a tutta la popolazione sabato 12 giugno, dalle 8,30 alle 16,30 nella sede vaccinale di Donnas. Le prenotazioni dovranno essere effettuate a partire da martedì 8 giugno, dalle 12. Infine, ulteriori Open Day tematici saranno organizzati a giugno.