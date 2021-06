Recovery: delusione albergatori valdostani su Superbonus

Quando "tutto faceva presagire che ci sarebbe stata un'estensione del superbonus a tutto il settore alberghiero", il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto semplificazioni escludendo di fatto dall'agevolazione il comparto "in assoluto più danneggiato e letteralmente messo in ginocchio dalle conseguenze della pandemia". "La delusione c'è e non possiamo nasconderla - ha sottolineato in una nota il presidente Adava, Filippo Gérard - soprattutto per il fatto che per noi gli investimenti sulla struttura sono essenziali per il posizionamento competitivo delle nostre imprese. Siamo però imprenditori e come tali non perdiamo la speranza: confidiamo infatti che, nella fase di conversione in legge, il provvedimento possa essere integrato dal Parlamento in chiave estensiva per gli attuali e vigenti crediti di imposta del nostro settore".

"Oltre alla nostra federazione nazionale - aggiunge Gérard - sulla questione abbiamo avuto modo di coinvolgere e confrontarci in modo continuo e costante anche i nostri parlamentari, Albert Lanièce e Elisa Tripodi. Entrambi hanno dimostrato grande attenzione alla questione e al nostro settore, anche grazie ad una conoscenza specifica del territorio regionale e delle peculiarità del settore turistico alberghiero valdostano. Siamo certi che, come più volte fatto in passato, saranno vicini alla categoria presentando e sostenendo degli emendamenti al decreto che possano andare nella direzione di permettere un rinnovo delle nostre strutture sul piano energetico e che questo possa rappresentare un volano da un punto di vista promozionale per presentarsi sul mercato come aziende alberghiere carbon free".