Giornalisti: dignità del lavoro, Asva in piazza ad Aosta

I giornalisti valdostani scendono in piazza "per la dignità del lavoro, per la tutela degli enti di categoria e per il diritto dei cittadini a ricevere un'informazione completa e plurale". La manifestazione è stata organizzata dall'Associazione stampa valdostana, con il sostegno dell'Ordine dei giornalisti della Valle D'Aosta, del cdr della Tgr e dell'Usigrai. All'evento hanno preso parte anche le segreterie regionali della Cgil, Cisl, Uil e Savt.

"Siamo in piazza oggi - commenta Alessandro Mano, segretario dell'Associazione Stampa Valdostana - perché per il giornalismo e l'editoria è un momento difficile. Siamo stati dimenticati nel recovery plan, ci sono leggi a costo zero, come quella sull'equo compenso che sono ferme in Parlamento da tempo". Mano sottolinea poi come ci siano "sempre più giornalisti precari, colleghi pagati anche 5 euro a pezzo. Non ci sono prospettive per i giovani, ma anche per chi è arrivato a 50 anni ed è ancora senza contratto. Altro tema fondamentale è quello della riforma dell'Inpgi". Una delegazione di giornalisti ha poi incontrato il presidente Erik Lavevaz a cui è stato consegnato un documento intitolato "Un patto con le istituzioni per il futuro dell'informazione".