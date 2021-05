Vaccini: in Vda Astra Open Day per maggiorenni 'non fragili'

(ANSA) - AOSTA, 21 MAG - I valdostani maggiorenni 'non fragili' potranno aderire, il prossimo 2 giugno, all'Astra Open Day che prevede la somministrazione del vaccino Vaxzevria (ex AstraZeneca) nei centri di Aosta e Chatillon. Per aderire all'iniziativa, destinata in particolare (ma non solo) agli studenti maturandi, sarà necessario prenotarsi tramite il portale astraday.ausl.vda.it, dalle 12 di lunedì 24 maggio fino alle 12 di lunedì 31 maggio. Sarà attivo fino all'esaurimento delle prenotazioni disponibili. È previsto un numero massimo di 630 vaccinazioni al Palaindoor e 180 nella sede di Châtillon. La seconda dose sarà effettuata in una data a scelta dell'utente fra tre possibili: 28 luglio, 4 agosto, 18 agosto 2021. (ANSA).