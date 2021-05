Viabilità: Comune Aosta avrà parcheggi Testafochi in estate

I parcheggi di via Monte Pasubio e di via Monte Vodice, ad Aosta, relativi al cantiere dell'ex Caserma Testafochi per la costruzione dell'Università della Valle d'Aosta, "saranno saranno dati al Comune entro la fine dell'estate". Lo riferisce oggi l'assessore alle opere pubbliche, Carlo Marzi. "Il passaggio definitivo della proprietà dell'area dallo Stato alla Regione consente, finalmente, di concedere le aree di parcheggio nonostante quel terreno resti ad oggi un'area di cantiere che prevede l'opera realizzata all'82%", spiega Marzi.

L'area di via Monte Pasubio a nord dell'area Testafochi avrà 150 stalli e sarà completato entro la fine di giugno. "In relazione all'elevato stato di avanzamento dei lavori del cantiere del primo lotto del Polo universitario, risultano sostanzialmente completate anche le opere relative al parcheggio di via Monte Vodice. Entro l'estate si potrà, quindi, concedere al Comune di Aosta anche quest'area che conta una ulteriore nuova disponibilità di 54 posti auto", aggiunge l'assessore Marzi.