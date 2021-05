Omofobia: Porte Pretoriane illuminate per giornata 17 maggio

La Porta Praetoria di Aosta sarà illuminata con luce arcobaleno in occasione Giornata internazionale contro l'omobitransfobia, che si celebrerà lunedì 17 maggio. La Regione Valle d'Aosta ha deciso oggi di aderire alla ricorrenza. "Accogliamo con piacere la richiesta di illuminare di luce arcobaleno la Porta Praetoria - precisa l'assessore ai beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz - perché crediamo possa rappresentare l'occasione per promuovere iniziative di sensibilizzazione e prevenzione per contrastare il fenomeno dell'omofobia in tutte le sue forme". Secondo l'assessore alle politiche sociali Roberto Barmasse "questo evento vuole essere un invito alla tolleranza e al rispetto verso ogni individuo in quanto tale". "Ogni discriminazione - aggiunge - basata su motivi legati al genere, all'orientamento sessuale o sull'identità di genere è da condannare, al pari di altre discriminazioni legate a motivi razziali, etnici o religiosi".