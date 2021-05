Assunzioni interinali in Usl: Adu, stabilizzare personale

"In una Valle d'Aosta sfigurata dalle clientele, sarebbe opportuno evitare assunzioni di familiari di politici, senza una procedura concorsuale. Ora, però, si proceda senza indugi ai concorsi e, ove possibile, alle stabilizzazioni del personale". E' quanto si legge in una nota di Adu in merito all'inchiesta sulle assunzioni interinali all'Usl. "Resta la gravità di una sanità pubblica stravolta da tagli al personale - prosegue - e fondata sul precariato dei lavoratori costretti al lavoro in affitto. In questo caso, il responsabile non è l'attuale assessore, ma Baccega e i suoi predecessori".