Scuola: assistenza telematica a insegnanti per supplenze

I sindacati Savt-école e Snals hanno attivato un centro di consulenza telematica all'indirizzo di posta elettronica infogrsvda@gmail.com, rivolto agli insegnanti in vista dell'iscrizione nelle nuove graduatorie regionali per le supplenze, i cui termini saranno aperti entro fine maggio.

"Non appena la Sovrintendenza agli Studi sottoporrà alle ai sindacati il testo dell'Ordinanza regionale spiegando il funzionamento della piattaforma VdA, Savt-école e Snals - spiegano in una nota - organizzeranno tempestivamente un incontro per illustrare i termini e le modalità di compilazione delle domande in Valle d'Aosta".