Covid: pandemia al centro assemblea albergatori valdostani

"Dopo oltre un anno e mezzo, seppur in modalità streaming, gli albergatori e gli imprenditori della ricettività valdostani tornano a vedersi per fare il punto della situazione ed incontrare i propri rappresentanti istituzionali".

Così viene presentata l'assemblea generale dell'Adava in programma giovedì 6 maggio a partire dalle 14.30.

"Molti i temi che verranno affrontati - si legge nella presentazione - e, visto il particolare contesto economico derivante dalla pandemia e la chiusura forzata delle attività ricettive, il presidente Gérard e una piccola delegazione di rappresentanti di comprensorio del Comitato direttivo dell'associazione metteranno sul tavolo una serie di richieste e proposte specifiche per il settore, con l'auspicio che queste vengano recepite nel prossimo provvedimento regionale anticrisi a cui l'Amministrazione regionale sta lavorando". I lavori saranno aperti dai saluti del presidente della Regione, Erik Lavevaz, e del presidente della Camera di Commercio, Nicola Rosset. E' annunciata la presenza degli assessori regionali Barmasse, Guichardaz, Caveri, Marzi e Sapinet. Modererà il lavori il giornalista Augusto Grandi.