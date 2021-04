Covid: Adu, pazienti in hotel per evitare contagio a casa

(ANSA) - AOSTA, 30 APR - "Se siamo di nuovo in zona rossa vuol dire che qualcosa non ha funzionato e che il Governo regionale può fare meglio. Non bastano gli appelli alla responsabilità dei singoli, né i soliti piagnistei contro Roma.

Sicuramente una delle componenti che mantiene costante i contagi sono i familiari dei positivi. Torniamo a sollecitare l'attivazione di Covid Hotel, strutture intermedie fondamentali per evitare il contagio domestico". Lo scrive Adu in una nota, commentando il ritorno della Valle d'Aosta in zona rossa.

"Ricordiamo che per i Covid hotel - prosegue - lo Stato ha previsto risorse specifiche, per ogni regione, che potrebbero anche aiutare una parte di quel settore alberghiero, così duramente colpito dalla crisi". (ANSA).