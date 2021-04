Agricoltura: Piemonte e Vda studiano strategia unica

Avviare un'azione comune sul tema dell'agricoltura in vista della nuova programmazione dei fondi europei per il periodo 2023/2027 attraverso un tavolo di lavoro, al quale parteciperanno figure tecniche, esperti di politiche agroambientali e istituti di ricerca, per studiare e individuare le proposte da presentare ai tavoli ministeriali. E' la posizione condivisa da Piemonte e Valle d'Aosta al termine di un confronto ad ampio raggio sui temi più rilevanti legati all'agricoltura di montagna, a cui hanno partecipato gli assessori regionali Marco Protopapa e Davide Sapinet.

"Le due regioni - si legge in una nota - hanno ritenuto di dover unire le forze per sostenere la posizione dei territori di montagna, predisponendo delle azioni che ne difendano le particolarità. Una volta definite le proposte, queste saranno condivise con le altre regioni dell'arco alpino, nell'obiettivo di arrivare con una posizione univoca e coesa sui tavoli tecnici e negoziali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e della Commissione europea".

"È emersa la necessità di rafforzare la collaborazione lavorando verso strategie comuni in agricoltura - ha sottolineato Protopapa - in due territori che condividono molte delle esigenze e delle problematiche provenienti dal comparto lattiero-caseario e degli allevatori, della viticoltura eroica e della valorizzazione e della tutela del territorio rurale e di coloro che vi abitano". "Rispetto al Piemonte, la Valle d'Aosta ha un contesto di dimensioni ridotte, con una realtà basata su piccoli numeri - ha aggiunto Sapinet - ma riteniamo che il confronto e il lavoro comune possano essere arricchenti e proficui per entrambi, per dare forza alle istanze dei nostri territori. Saranno affrontati temi più tecnici, avviando un dialogo tra le rispettive strutture, e vogliamo creare sinergie anche per la promozione dei prodotti enogastronomici, sulla scia di alcune esperienze positive avviate in passato". (