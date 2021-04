Servizio civile, presentati12 progetti per 46 posti

Nell'ambito della nuova edizione dell'iniziativa di servizio civile regionale 'Due mesi in positivo' sono stati presentati 12 progetti per un totale di 46 posti disponibili, dedicati a differenti aree di intervento: assistenza, educazione, promozione culturale, interventi di animazione del territorio, ambiente, cura e conservazione biblioteche, immigrati e profughi, disagio adulto, minori, anziani. Lo comunica l'assessorato regionale alle Politiche giovanili precisando che "questa iniziativa vuole essere uno stimolo per i giovani di età compresa tra i 16 anni e i 18 anni per poter di vivere un'esperienza di impegno sociale, di scoprire altre realtà e di fare nuove amicizie; ciò soprattutto in un periodo così complesso e complicato a causa della situazione sanitaria emergenziale, che continua ad affliggere il mondo intero".

Il modulo di iscrizione e la locandina dei progetti sono scaricabili dalla pagina tematica "Servizio civile" del sito istituzionale regionale al link: https://www.regione.vda.it/serviziocivile/default_i.asp. Le domande devono essere inoltrate entro le 17 di mercoledì 19 maggio 2021.