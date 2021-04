Covid: Valle d'Aosta riapre a proprietari seconde case

La Valle d'Aosta da lunedì prossimo permetterà l'ingresso anche a coloro che non risiedono nel territorio regionale per recarsi nelle proprie abitazioni diverse da quella principale (seconde case). E' quanto previsto - secondo quanto appreso dall'ANSA - in un'ordinanza che il presidente della Regione Erik Lavevaz firmerà nelle prossime ore. L'apertura alle seconde case non dipende dalla colorazione - rossa o arancione - che verrà attribuita alla Regione Valle d'Aosta.