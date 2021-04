Donna uccisa ad Aosta, polizia cerca un sospettato

C'è un sospettato per l'omicidio di Elena Raluca Serban, di 32 anni, di origine romena, trovata morta all'alba di domenica scorsa con una profonda ferita al collo in un alloggio di viale Partigiani, ad Aosta. Su di lui la polizia ha raccolto numerosi indizi. Al momento non è stato confermato se è già stato iscritto o meno nel registro degli indagati per omicidio, né se è stato emesso un provvedimento di fermo nei suoi confronti. Secondo quanto si è appreso, si tratta di un uomo che vive in Valle d'Aosta. Gli inquirenti confidano di trovare l'autore del delitto - maturato nell'ambito della prostituzione - nei prossimi giorni.