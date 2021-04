25 aprile: Forte di Bard illuminato con tricolore

In occasione del 25 aprile, anniversario della Liberazione la facciata principale del Forte di Bard sarà illuminata con il tricolore. Fasci di luce verde, bianca e rossa saranno proiettati dalla sera di sabato 24 aprile fino a sabato 1° maggio, Festa dei Lavoratori, sulle mura dell'Opera Carlo Alberto.

"Il tricolore ricorda a tutti noi i valori cardine della nostra democrazia e si erge come vessillo di speranza al termine di un altro periodo molto difficile per il nostro Paese - commenta la presidente del Forte di Bard, Ornella Badery -. Quest'anno la ricorrenza della Liberazione sono convinta coinciderà con l'avvio di una stagione di speranza e di rinascita che vedrà coinvolta l'intera società civile in un percorso di sviluppo e di crescita, nel solco della libertà e della giustizia sociale".