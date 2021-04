Ambiente: in Vda anche satelliti per monitorare ghiacciai

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato lo schema di integrazione alla convenzione tra la Regione e la Fondazione Montagna Sicura per l'attuazione di maggiori azioni del progetto Risk-Act, finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera Alcotra 2014/2020 Fesr.

"Attraverso l'impiego di tecniche innovative di telerilevamento satellitare nelle azioni di studio e monitoraggio glaciale della Fondazione Montagna Sicura - spiega l'Assessore Carlo Marzi - si attenziona ulteriormente l'evoluzione morfologica dei ghiacciai, con possibilità di calcolarne le velocità di spostamento ai fini della prevenzione del rischio. Le attività svolte dalla Fondazione Montagna Sicura negli ambiti dei ghiacciai e delle valanghe sono caratterizzate da un elevato livello scientifico, riconosciuto da diversi enti di ricerca nazionali ed internazionali che sempre più realizzano progetti di ricerca congiunti con la Fondazione stessa. Le implementazioni con azioni di ricerca avanzate quale il telerilevamento satellitare, consentono di monitorare l'evoluzione morfologica degli apparati glaciali e calcolarne le velocità di spostamento in affiancamento agli strumenti attualmente attivi".

"L'utilizzo dei dati satellitari - conclude Marzi - costituisce oggi un ambito di studio avanzato e promettente nel quale la Regione e la Fondazione Montagna Sicura sono impegnati.

L'eccellenza in settori innovativi ed avanzati della ricerca costituisce un punto di attrazione a livello internazionale per ricercatore e studenti che trovano nella nostra regione un laboratorio a cielo aperto dove poter sperimentare ed acquisire esperienze e conoscenze. Le esperienze acquisite consentono poi di operare efficacemente anche sul piano della divulgazione, dell'informazione e della formazione sui temi della difesa dai rischi idrogeologici e per la loro prevenzione mediante procedure efficienti ed efficaci".