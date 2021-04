"Nelle 124 pagine del Defr ci sono pochi obiettivi misurabili per capire dove la maggioranza vuole guidare la regione. Pertanto manca la base per programmare, non si capisce dove vogliamo andare". Lo ha detto il consigliere Marco Carrel (Pour l'Autonomie), intervenendo in Consiglio Valle nel dibattito sul documento economico e finanziario 2021-2023 della Regione Valle d'Aosta. "Si parla di ristori - aggiunge - ma non c'è un quando o un dove, manca un quadro generale".