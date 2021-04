Scuola, Saint-Marcel azzera ultima rata refezione

(ANSA) - AOSTA, 06 APR - La giunta comunale di Saint-Marcel ha adottato un atto di indirizzo che azzera l'ultima rata della retta 2021 della refezione, in scadenza il 31 maggio 2021, sia per la scuola dell'infanzia sia per la primaria. Si tratta di un provvedimento che fa seguito a quelli analoghi adottati nel maggio e dicembre 2020. L'obiettivo è supportare le famiglie danneggiate dagli effetti dell'epidemia da Covid-19.

"Riteniamo si tratti di un'agevolazione importante - spiega il sindaco, Andrea Bionaz - in considerazione delle maggiori difficoltà economiche che le famiglie stanno sostenendo in questo periodo. Ma soprattutto" un modo "per far sentire la vicinanza dell'amministrazione nei confronti dei cittadini, in un momento così delicato sia da un punto di vista sociale sia delle relazioni umane". (ANSA).