Covid, presidente della Regione Valle d'Aosta è positivo

Il presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, è positivo al Covid-19. Si è sottoposto al test molecolare - secondo quanto appreso dall'ANSA - dopo aver avuto dei lievi sintomi influenzali la notte scorsa e ha cancellato per precauzione gli impegni previsti per oggi.

In tarda mattinata è stato fatto il tampone anche agli altri membri della Giunta regionale a seguito della positività accertata nei giorni scorsi per l'assessore alle finanze Carlo Marzi: sono tutti risultati negativi.

Le condizioni di salute del Presidente Lavevaz - si legge in una nota dell'amministrazione regionale - "sono buone e continuerà a lavorare a distanza affinché la macchina amministrativa possa continuare ad operare". Lavevaz ha attivato tutte le procedure previste per le verifiche e la messa in sicurezza delle persone a lui più vicine, a cominciare dalla Giunta, lo staff e i colleghi, le persone con cui è stato a contatto di recente e la sua famiglia.