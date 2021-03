Terzo settore: assegnati a Vda quasi 700 mila euro

(ANSA) - AOSTA, 31 MAR - Ammontano a 326.273 euro per il 2019 e 365.486 per il 2020 i fondi assegnati alla Valle d'Aosta dal ministero del Lavoro e Politiche sociali per la gestione degli Uffici del Registro nazionale del Terzo Settore (Runts). Il decreto firmato dal ministro Andrea Orlando ripartisce tra le Regioni e Province autonome 13 milioni di euro per il 2019 e 23 milioni di euro per il 2020.

I criteri di riparto - già utilizzati nel 2018 - prevedono l'attribuzione di una quota in misura fissa di 300 mila euro per ciascuna Regione e Provincia autonoma e di una quota variabile in proporzione del numero di enti non profit. (ANSA).