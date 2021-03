Ristori: 55% commercianti Vda soddisfatto misure regionali

Bene gli aiuti che provengono dal palazzo regionale, male quelli di Palazzo Chigi. E' quanto pensano i commercianti valdostani, secondo l'indagine congiunturale promossa dalla Confcommercio Vda. Le imprese del terziario giudicano più efficaci le azioni messe in campo dalla Giunta regionale a contrasto della crisi dal punto di vista economico: il 55% si dice soddisfatto (contro il 12% con riferimento al Governo Conte e il 34% riguardo il Governo Draghi).

Il giudizio delle imprese sulle misure anti-Covid del passato Governo Conte è divisivo sul fronte sanitario (47% lo giudica non efficace) e molto negativo su quello economico (bocciato dall'88%). La situazione migliora circa le prime mosse del Governo Draghi, ma il 66% continua a ritenere insufficienti le azioni a sostegno dell'economia.

A peggiorare il giudizio sulla gestione economica della crisi interviene il sentiment negativo sulle chiusure imposte in corrispondenza del periodo di Pasqua: il 60% delle imprese le ritiene "eccessive" (oltre tre su quattro nel turismo).