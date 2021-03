Covid: boom nuovi positivi in Vda, 125 casi in 24 ore

In Valle d'Aosta sono stati rilevati 125 nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, a fronte di 290 persone sottoposte a tampone. Impennata anche dei ricoverati al Parini: sono 40, di cui otto in terapia intensiva.

E' quanto si apprende dal bollettino della Regione sulla base dei dati forniti dall'Usl. Non ci sono stati nuovi decessi (il totale delle vittime è ora 420). Gli attuali contagiati sono 791, 101 in più di ieri. I guariti sono 24.