Covid: Valle d'Aosta in scenario 4, Rt sale a 1,75

Peggiora la situazione epidemiologica per il contagio da Covid-19 in Valle d'Aosta, dove lo scenario è ora di tipo 4, il più complesso in base alle linee guida del ministero della Salute ('Situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo'). La scorsa settimana era di tipo 2 ('Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo').

L'indice Rt puntuale sale a 1,75 (era 1,42 venerdì scorso) e passa a 'moderata ad alta probabilità di progressione' la classificazione complessiva del rischio (era moderata).

L'incidenza ogni 100 mila abitanti tocca quota 236,7 (era 162,4 sette giorni fa), con 296 casi durante la settimana scorsa. Sui 14 giorni, l'incidenza sale a 403,1 casi su 100 mila abitanti (la settimana precedente era 239,1).