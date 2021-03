Un'ipotesi di screening generale per il Covid della popolazione del comune di Ayas sarà esaminata domani dall'Unità di supporto per la gestione dell'emergenza sanitaria. Lo ha anticipato oggi il presidente della Regione Erik Lavevaz. "Così come è stato fatto per il comune di Aymavilles - ha spiegato Lavevaz - si sta pensando di far uno screening nel comune di Ayas dove si registra un'incidenza leggermente più alta". Gli altri due comuni monitorati sono Donnas e Courmayeur.