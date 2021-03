Cittadinanzattiva Vda, segretaria è Maria Grazia Vacchina

Il congresso di Cittadinanzattiva Valle d'Aosta ha eletto Maria Grazia Vacchina come Segretaria Regionale. "Dopo una fase di commissariamento dedicata alla ricostruzione del tessuto associativo - si legge in una nota - l'Associazione riparte con un nuovo gruppo dirigente". Laureata in Lettere classiche e in Giurisprudenza, Maria Grazia Vacchina ha insegnato nel licei ed è stata Sovrintendente agli Studi della Valle d'Aosta. Dal 1995 è stata anche il primo Difensore Civico della Valle d'Aosta.

Vanna Naretto è stata eletta vice-segretaria regionale.

Dell'organo di amministrazione fanno parte anche Riccardo Jacquemod, Claudio Latino, Caterina Sergi, Giovanna Pignatelli e Massimo Bal. Sono stati, inoltre, designati i Coordinatori regionali di rete: Alessandro Fusaro (Tribunale per i Diritti del Malato); Anais Riccarand (Giustizia per i Diritti); Luigi Chiavenuto (Politiche per i consumatori); Daria Pulz (Scuola di Cittadinanzattiva); Beatrice Feder (Politiche per l'Ambiente).