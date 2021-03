A Pont-Saint-Martin la prima panchina rossa in fabbrica

La prima panchina 'rossa' in fabbrica contro la violenza sulle donne: sarà inaugurata lunedì 8 marzo (ore 14) nella sede della Thermoplay di Pont Saint Martin. L'iniziativa è degli Stati Generali delle Donne e di Uniendo Raices onlus, l'Associazione di donne latino-americane della Valle d'Aosta, che stanno portando avanti una campagna di sensibilizzazione.

La Thermoplay - azienda specializzata nella progettazione e produzione di sistemi d'iniezione a canale caldo per lo stampaggio di materie plastiche - impiega oggi una forza lavoro di 179 dipendenti dei quali 44 sono donne all'interno dello stabilimento produttivo. "Dopo i rallentamenti causati dal Covid-19 - si legge in una nota - il direttore dell'azienda ha proposto alle colleghe la creazione di un laboratorio sulla Panchina Rossa e per renderla unica, le lavoratrici hanno scelto una frase che condivide il simbolo che la panchina rossa rappresenta". Il progetto sarà presentato il 6 marzo alle 18 nell'aula virtuale degli #statigeneralidonne on line alla presenza di Marco Sucquet, sindaco di Pont-Saint-Martin, Marco Lorenzetti, direttore generale Confindustria VdA e Roberto Bertone, direttore generale della Thermoplay.