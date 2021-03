Covid: aiuti alle imprese, Lega Vda presenta proposta legge

Il Gruppo consiliare Lega Vallée d'Aoste ha depositato una proposta di legge in materia di interventi a favore delle imprese in difficoltà. L'obiettivo è revisionare la legge regionale 17/2007. Nello specifico la proposta di modifica "tende ad adeguare al mutato contesto economico e sociale, anche alla luce delle evoluzioni che la crisi economica e sociale dovuta alla pandemia da Covid-19 porterà all'intero mercato dell'Unione Europea, la legge regionale del 2007 prevedendo tra l'altro al suo interno anche la tipologia degli aiuti temporanei per la ristrutturazione, con orizzonte temporale di 18 mesi, che nel testo vigente non era prevista".

Tra le novità c'è "l'individuazione puntuale dei soggetti riconosciuti ai fini della redazione dei piani funzionali all'ottenimento dell'aiuto ovvero quelle società o singoli professionisti, anche organizzati in forma associata, che risultano iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi della normativa vigente".

Sono anche state "implementate le previsioni normative inerenti alle tipologie di aiuto già previste dalla vigente legge con particolare riferimento ai finanziamenti ed alle garanzie" ed è stata introdotta "la previsione di contributi a fondo perso per la realizzazione dei piani di salvataggio o ristrutturazione".

"Vogliamo avviare un dibattito aperto - spiega il consigliere Stefano Aggravi - per la definizione di una normativa regionale rinnovata in materia di aiuti al salvataggio ed alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà, sulla base di piani propriamente definiti stilati da professionisti accreditati. È bene precisare che l'ottica delle modifiche proposte non contempla direttamente l'attuale fase di crisi economica, bensì il medio periodo ed in particolare le future fasi di rilancio della nostra economia nel corso delle quali potranno emergere situazioni di difficoltà meritevoli di sostegno all'evoluzione aziendale con l'obiettivo di non perdere capacità produttiva e occupazione nell'interesse della comunità valdostana".