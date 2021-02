Scuola: in Valle d'Aosta 51% studenti sceglie Liceo

Le iscrizioni al primo anno di scuola secondaria di secondo grado (1.189 studenti rispetto ai 1.234 dello scorso anno) confermano una tendenza consolidata: oltre la metà degli studenti (51,1%) ha scelto un liceo, contro il 50,3% del 2020/2021. Lo comunica l'assessorato regionale dell'istruzione alla chiusura delle iscrizioni on line per l'anno scolastico 2021/2022.

Per quanto riguarda le iscrizioni agli istituti tecnici si registra un lieve calo: la percentuale è del 27,2% contro il 28,3% del 2020/2021 (-0,9). Aumenta, invece, di oltre un punto percentuale la quota degli iscritti agli istituti professionali, 14,4% contro il 13% del 2020/2021, e diminuiscono di circa un punto percentuale le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale, 7,3% contro l'8,4% del 2020/2021.