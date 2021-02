Sono 11 i nuovi positivi al Covid-19 su 84 persone sottoposte a tampone nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta. Secondo l'ultimo bollettino regionale, che non segnala decessi, i casi di contagio scendono a 188. I guariti sono 12. I positivi ricoverati nell'ospedale Parini di Aosta sono 22 (3 in terapia intensiva) e 5 nell'ospedale da campo allestito dall'esercito.