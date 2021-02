Energia: Caveri, dobbiamo tenerci stretta Cva

"L'idroelettrico e altre fonti rinnovabili, così come le progettualità legate all'idrogeno, sono il core business dell'attività della nostra partecipata, che dobbiamo tenerci stretta per la sua importanza per l'economia valdostana". Così l'assessore regionale alle partecipate Luciano Caveri ha introdotto la presentazione del Piano strategico di Cva, illustrato oggi alla Giunta regionale.

"Tenevo a condividere con la Giunta questo Piano di Cva - ha commentato - che mostra le linee di sviluppo dei prossimi anni, che è del tutto coerente con una visione "green" nella logica della decarbonizzazione. Bisogna essere competitivi su di un mercato molto complesso, sapendo che nel 2029 scadranno le concessioni delle nostre centrali".