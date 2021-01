Pericolo valanghe, chiusa strada per Cervinia

La strada regionale 46 per Breuil-Cervinia sarà chiusa dalla frazione Singlin a partire dalle 12 per pericolo valanghe. Lo ha stabilito il sindaco di Valtournenche, Jean-Antoine Maquignaz, sentita la commissione valanghe. Sarà organizzato un convoglio in discesa alle ore 17 e uno in salita (solo per urgenze) alle ore 17.30.