COVID, il punto in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 26 GEN - La Valle d'Aosta è pronta a tornare 'zona gialla' da domenica prossima. I dati sulla diffusione del Covid-19 nella regione alpina sono confortanti: nella settimana dal 18 al 24 gennaio sono stati rilevati 80 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. L'indice Rt, inoltre, è sceso a 0.80. In base a questi numeri la Valle d'Aosta dovrebbe tornare zona gialla, ma sulla decisione possono pesare anche altri fattori tra cui l'instabilità politica che rischia di rallentare l'iter delle decisioni sulle misure da adottare per contrastare la pandemia.

I dati delle ultime 24 ore confermano una frenata della diffusione del coronavirus nella regione alpina: solo due nuovi positivi su 103 persone sottoposte a tampone e nessun decesso. I casi totali di contagio scendono a 282 (25 in meno di ieri) con 27 nuovi guariti. I ricoverati sono ora 44 (4 in terapia intensiva), di cui 38 nell'ospedale Parini di Aosta e 6 nell'ospedale da campo dell'esercito. (ANSA).