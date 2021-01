Guidava con un tasso alcolemico di 2.40, provoca incidente

La polizia stradale di Aosta ha denunciato per guida in stato di ebbrezza un valdostano di 54 anni. L'uomo è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico di 2.40 g/l. Nei giorni scorsi, a seguito della ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Quart, era stato portato in ospedale e sottoposto all'alcol test. Ora, il conducente, a cui è stata revocata la patena, rischia l'arresto e una sanzione fino a 12 mila euro.