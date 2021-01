Vaccini: eseguiti a 70% medici e 65% infermieri

Sono stati 264 i medici dell'Usl della Valle d'Aosta sottoposti a vaccino su 377 vaccinabili. Il dato è stato diffuso oggi dall'azienda sanitaria valdostana in concomitanza con l'avvio dei richiami. Gli infermieri vaccinati sono invece 382 su 582, circa il 65%. Significativamente più bassa (54%) l'adesione degli operatori socio-sanitari: 124 su 231.

I dati, aggiornati al 20 gennaio, "sono soggetti ad attese variazioni - spiega l'Usl - in esito alla futura adesione alla campagna vaccinale di altri dipendenti e alla vaccinazione dei soggetti attualmente immunizzati a causa della pregressa o presente positività al Covid-19 ed alla ripresa della vaccinazione, temporaneamente sospesa in attesa delle prossime forniture di vaccino, previste per l'inizio del mese di febbraio".