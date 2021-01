Sono 19 i nuovi positivi al Covid-19 diagnosticati in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore tramite i tamponi su 82 persone. Nessun decesso viene segnalato. Secondo il bollettino diffuso dalla Regione i guariti sono 29 e i contagiati 331 (dieci in meno di ieri). Sono 40 i pazienti ricoverati, di cui 32 all'spedale Parini di Aosta (2 in rianimazione) e 8 nell'ospedale da campo allestito dall'esercito.