Editoria: nasce 'Spazio pubblico', rivista on line di Adu

Nasce Spazio pubblico, rivista on line del movimento Ambiente diritti uguaglianza Valle d'Aosta.

Il primo numero è disponibile da oggi ("secondo compleanno di Adu"), sul sito spaziopubblico.info ed è dedicato al tema della scuola. "Abbiamo creato alcune rubriche che torneranno fisse nelle prossime uscite, - spiegano i promotori - lasciando altri ampi spazi a contributi di tante e tanti che hanno accolto il nostro invito, riuscendo a ottenere che molte voci qualificate e competenti si esprimessero su quanto accade dentro e fuori dalla nostra regione, dal momento che fortunatamente il mondo non finisce e non inizia a Pont-Saint-Martin".