Covid: un morto nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta

Un morto nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta a causa del Covid-19. Il totale delle vittime sale così a 399. E' quanto riportato nel bollettino della Regione Valle d'Aosta in base ai dati forniti dall'Usl. I contagiati attuali sono 359, anche dopo la 'non positività' di 19 pazienti che era stata invece erroneamente registrata in un primo test.

Le guarigioni sono state 33. I pazienti ricoverati sono 46 (38 all'Ospedale Parini e 8 all'Ospedale da campo) di cui due in terapia intensiva.