Covid: positivi sorpresi fuori casa in Vda, quattro denunce

Quattro persone positive al coronavirus sono state sorprese fuori casa dai carabinieri, in violazione degli obblighi previsti. Per questo sono state denunciate dai militari alla procura di Aosta. E' avvenuto a La Thuile e Morgex nei giorni scorsi.

A partire dal primo gennaio, ai gestori di quattro locali di Aosta e Courmayeur i militari hanno inoltre contestato violazioni amministrative perché consentivano il consumo di bevande sul posto nonostante i divieti.

Infine i carabinieri hanno contestato violazioni del coprifuoco nei comuni di Aosta (sei), Saint-Pierre (quattro) e Morgex (due), dove sono state elevate anche nove sanzioni per assembramento. A Courmayeur sono stati sanzionati dieci avventori di locali perché sorpresi a consumare bevande nonostante i divieti.