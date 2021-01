Regione: Pd, non c'è alternativa a governo Lavevaz

"Noi continuiamo a credere nel progetto di governo con le forze autonomiste. Non c'è alternativa a questa maggioranza e al Governo Lavevaz". Lo dichiara Sara Timpano, segretaria regionale del Partito Democratico, in merito a presunte 'fibrillazioni' all'interno della maggioranza che guida la regione. "Noi non abbiamo chiesto una verifica - spiega - ma un incontro tra le forze politiche che sostengono la maggioranza regionale per darci un metodo di lavoro e per chiarire alcuni punti che rischiano di diventare delle crepe più grandi. Parlare di ipotesi di rimpasto non ha senso, sono passati pochi mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio Valle e ci sono passaggi importanti da affrontare".