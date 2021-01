Open call 'Etre Saison', termine iscrizioni il 15 gennaio

E' fissato per venerdì 15 gennaio prossimo il termine per le iscrizioni all'open call 'Etre Saison en 2021'. Il bando di selezione, istituito per promuovere e sostenere le arti performative della scena valdostana, è un progetto sperimentale destinato a selezionare un numero variabile di proposte artistiche del territorio (dieci al massimo), compatibili per una divulgazione anche digitale, da ospitare indicativamente nel periodo dal 15 febbraio al 15 giugno 2021. Ponendosi come momento di visibilità e promozione, fornirà l'occasione ad artisti valdostani - ricorda l'assessorato ai Beni culturali - di esibirsi al Teatro Splendor di Aosta, nell'ambito della Saison Culturelle 2021.

Gli spettacoli potranno appartenere a qualunque genere (teatro, danza, teatro-danza, narrazione, musica vocale e strumentale, circo, arti visive performative), anche per ragazzi. La partecipazione alla open call è gratuita. Per l'iscrizione è necessario inviare una e-mail entro venerdì 15 gennaio 2021 alle ore 12 (all'indirizzo di posta elettronica 'attività-culturali@regione.vda.it' e con oggetto 'Open call - "Etre Saison en 2021"'), contenente la documentazione richiesta dal bando (sul sito www.regione.vda.it) debitamente compilata.

La Saison Culturelle è realizzata col patrocinio della Fondazione Crt Cassa di Risparmio di Torino.